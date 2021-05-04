Коронавирус в ЛНР: За сутки медики не обнаружили новых случаев заражения

Медики просят жителей соблюдать меры предосторожности - носить защитные маски и держать социальную дистанцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике не было выявлено ни одного нового случая заражения жителей коронавирусом. При этом от болезни умер еще один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрирован один летальный случай, - рассказали представители ведомства.

В Минздраве уточнили, что с учетом последних данных за все время пандемии в Республике от коронавирусной инфекции скончались 407 пациентов. Общее количество заболевших превысило четыре тысячи человек.

- По состоянию на 4 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 4 347, - проинформировали в министерстве.

Пошли на поправку и были выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 3 812 жителей Республики. Продолжают лечение 128 человек, у которых врачи диагностировали эту болезнь.

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