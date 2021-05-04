Под обстрелы украинских военных попали четыре населенных пункта в ДНР

Днем ранее ВСУ открывали огонь по ДНР один раз. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки киевские войска нарушили режим тишины в Донбассе несколько раз, обстреляв районы четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 4 раза, а общее количество примененных ими боеприпасов - 33 единицы, - рассказали в СЦКК.

Уточняется, что противник вел огонь на донецком и мариупольском направлениях. Под обстрелы украинских силовиков попали окраины сел Веселое, Саханка, Коминтерново и Безыменное. По ним стреляли из крупнокалиберных минометов (82 и 120 миллиметров), гранатометов и стрелкового оружия.

От одной из пуль украинского снайпера погиб военнослужащий Донецкой Народной Республики. Инцидент произошел 3 мая в 19.40 под Коминтерново.

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