Украинские военные нанесли минометный удар по Саханке. Фото: штаб ООС
Сегодня, 3 мая, вечером Саханка, что на юге ДНР, подверглась минометному обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- ВСУ выпустили из Водяного по району Саханки 15 мин калибром 120 миллиметров, - сообщили в СЦКК.
Информация о пострадавших не поступала. Украинская сторона в СЦКК, как и прежде, игнорирует запрос «режима тишины» путем задействования координационного механизма. Такое вот «перемирие».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Донецк присоединился к международной акции «Сирень Победы»
В Донецком ботаническом саду к сиреням, названия которых посвящены героям Великой Отечественной, повяжут георгиевские ленточки (подробнее)