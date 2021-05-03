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Политика3 мая 2021 20:04

Украинские военные нанесли минометный удар по Саханке

Они выпустили полтора десятка крупнокалиберных мин
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные нанесли минометный удар по Саханке. Фото: штаб ООС

Украинские военные нанесли минометный удар по Саханке. Фото: штаб ООС

Сегодня, 3 мая, вечером Саханка, что на юге ДНР, подверглась минометному обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- ВСУ выпустили из Водяного по району Саханки 15 мин калибром 120 миллиметров, - сообщили в СЦКК.

Информация о пострадавших не поступала. Украинская сторона в СЦКК, как и прежде, игнорирует запрос «режима тишины» путем задействования координационного механизма. Такое вот «перемирие».

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