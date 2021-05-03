Елена Виноградова повязала георгиевскую ленточку на куст сирени «Алексей Маресьев». Она названа в честь погибшего летчика, потому что цветки напоминают пропеллеры самолета Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецком ботаническом саду открылся сезон прогулок по парковой зоне. Гулять в излюбленном месте отдыха теперь можно на час дольше – до 19.00. Но, чтобы после работы воспользоваться этой возможностью, билеты необходимо купить заранее (касса работает до 18.00). Лучше всего в один из будних дней, когда нет большой очереди из желающих полюбоваться красотами ботанического сада.

НАЧАЛСЯ СЕЗОН ЦВЕТЕНИЯ

Прошлой весной из-за коронавируса в ботаническом саду были закрыты и оранжереи, и парковая зона. Сейчас посетители смогут увидеть его цветущие участки – сад Евгения Кондратюка (назван в честь второго директора ботанического сада) и Теневой сад.

Донецк присоединился к международной акции «Сирень Победы» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В саду Кондратюка привлекают внимание цветники из адониса и карликового ириса. Здесь можно полюбоваться такими первоцветами, как хохлатки и медуницы. Рядом на углу административного здания огромное дерево все в цвету. На нем большие, как будто бумажные бело-кремовые цветки появились раньше листьев.

- Это Магнолия, - рассказывает «КП» сотрудник орготдела Наталья Ясинская. - Реликтовое дерево, появившееся на Земле десятки миллионов лет назад.

Наталья Ясинская показала селекционные формы тюльпанов, цветущих в Теневом саду Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас в Теневом саду распускается все больше тюльпанов и нарциссов. Среди композиций из камней разные скальные растения, они цветут не только в мае, но и июне.

ПУСКАЮТ ДАЖЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ

Одно из популярных мест Донецка в мае – сирингарий. Там собрана одна из самых больших коллекций сирени в СНГ - 140 сортов!

Столица ДНР по доброй традиции присоединится к международной акции «Сирень Победы». С 8 по 11 мая в ботаническом саду к сиреням, названия которых посвящены Победе в Великой Отечественной войне и ее героям, повяжут георгиевские ленточки. «Маршал Жуков», «Маршал Василевский», «Капитан Гастелло», «Алексей Маресьев», «Защитникам Бреста» - далеко неполный перечень сортов, растущих в Донецком ботаническом саду.

На радость посетителей белочек в ботсаду стало еще больше Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Всероссийской акция стала с 2015 года, с 70-летия Победы. В далеком 1945 году победителей встречали ветками сирени, - рассказала «КП» куратор коллекции сирени Елена Виноградова.

Посмотреть на цветущую сирень приходят семьями, пускают с маленькими детьми в колясках и даже на велосипедах.

В Донецком ботаническом саду сирень русских, белорусских, украинских, голландских, немецких, американских и французских селекционеров. Обращает на себя внимание белая с розовыми бутонами.

Донецк присоединился к международной акции «Сирень Победы» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Это «Красавица Москвы», - показывает Елена Николаевна. - Президент Международного общества сирени Колин Чепмэн говорил: «Если в раю есть сирень, то это, я думаю, «Красавица Москвы».

Между кустов сирени прыгают белки. Они почти не обращают внимания на посетителей. Тут же фотографируются влюбленные парочки.

- У нас в Фейсбуке интересовались сиренью «Огни Донбасса», - говорит Наталья. - Вот она. Авторы сорта из Киевского ботанического сада имени Гришко рассмотрели в белых кончиках лепестков свечение коногонок шахтеров, поэтому так и назвали.

Донецк присоединился к международной акции «Сирень Победы» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Погулять по парковой зоне стоит символических денег. 30 рублей с человека. 20 – для льготников. Детей дошкольного возраста пропускают с родителями бесплатно. Донецкий ботанический сад открыт для прогулок каждый день с 10 до 17 часов.

СПРАВКА «КП»

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научный институт, способный решать его экологические проблемы. Сейчас коллекционный фонд Донецкого ботанического сада насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они содержатся в условиях оранжерей.

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