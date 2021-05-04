В ДНР раскритиковали попытки Киева выставить себя жертвой агрессии

Украина намеренно хочет выглядеть пострадавшей стороной конфликта, при этом продолжает стягивать к линии фронта вооружение и людей. Фото: штаб «ООС»

Украинская сторона начала жаловаться миссии ОБСЕ на несуществующие обстрелы. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Киев внедрил еще одну деструктивную тактику: жаловаться на несуществующие обстрелы в тех направлениях, на которых соблюдается режим тишины. Только за последние двое суток украинская сторона подала через оперативный канал связи 19 жалоб на якобы нарушения со стороны ДНР, - рассказали представители Республики.

Донецк потребовал от Украины прекратить намеренно подавать зеркальные жалобы, заверив, что соблюдает меры по соблюдению перемирия. А также призвал международные организации оказать содействие в прекращении подобных инсинуаций Киева.

- Расцениваем такие действия, как глупую попытку украинской стороны предстать «жертвой агрессии, вынужденной защищаться», - подчеркнули в представительстве.

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