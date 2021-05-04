Более 100 украинских мин: В двух поселках Донбасса обнаружены смертельные ловушки вблизи жилых домов

За годы войны Донбасс стал территорией, нашпигованной смертью. Фото: штаб «ООС»

Более 100 украинских мин были обнаружены саперами вблизи жилых домов в двух поселках Донбасса, расположенных в зоне проведения так называемой операции объединенных сил («ООС»). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что после инцидента с подрывом автомобиля в 14-ой бригаде ВСУ украинское командование попросило помощи у государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и международных организаций.

- По нашим данным, в зоне ответственности 80-ой бригады ВСУ около населенного пункта Сизое работы по разминированию ведет саперная группа ГСЧС, а в зоне ответственности 14-ой бригады в окрестностях Мирной Долины этим занимаются представители британо-американской организации Halo Trust. За несколько дней обследования местности в прямой близости от жилых домов и на сельхозугодиях саперы обнаружили и обезвредили более 100 взрывоопасных устройств, - заявил пресс-офицер.

В числе обнаруженных «находок» были 67 противопехотных и 45 противотанковых мин. Все они запрещены к использованию Женевской конвенцией.

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