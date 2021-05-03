В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в Катериновку и Мироновское

Украинские боевики пригнали бронетехнику в Катериновку и Мироновское. Фото: Егор Пелепенко

Украинские боевики пригнали бронетехнику в Катериновку и Мироновское. Об этом сообщили в Управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ зафиксировано размещение бронетранспортера БТР-60 в жилом районе Катериновки. В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ - двух боевых машин пехоты в районе Мироновского, – говорится в сводке УНМ ЛНР.

Там добавили, что размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением 3-го пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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