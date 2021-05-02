На Пасху благодатный огонь из Иерусалима впервые за годы войны прибыл в Луганск

Доставил огонь в столичный кафедральный Свято-Владимирский Собор митрополит Луганский и Алчевский Митрофан. Фото: ЛИЦ

Благодатный огонь, сошедший в Великую субботу на Гроб Господень во время богослужения в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, прибыл в Луганск. Доставил огонь в столичный кафедральный Свято-Владимирский Собор митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, который возглавил в соборе утреннее богослужение, прошедшее с участием настоятелей всех столичных храмов.

- Каждый год в Иерусалиме сходит благодатный огонь, но, к сожалению, поскольку мы находимся в особых обстоятельствах, когда продолжается вооруженное противостояние здесь у нас на Луганщине, мы несколько лет не могли принимать благодатный огонь. Но в этом году у нас появилась возможность принять этот благодатный огонь. Для нас это составляет большую духовную радость, - сказал владыка агентству ЛИЦ.

Он отметил, что доставленная святыня свидетельствует о том, что жители ЛНР не находятся в изоляции от православных мира.

- Мы вместе со всем православным миром не только празднуем великий праздник светлого Христова Воскресения, но также и духовно соединяемся со Святой Землей, где Спаситель, Господь наш Иисус Христос пострадал, умер на кресте и воскрес. Поэтому этот благодатный огонь — это символ нашей веры, символ воскресшего Христа Спасителя и, конечно же, надежда на то, что на нашей земле водворится снова мир и спокойствие, - подчеркнул митрополит.

Верующие могли не только прикоснуться к огню, но и зажечь лампады и унести в свои дома. Фото: ЛИЦ

Завершилось богослужение выносом из алтаря священного огня, от которого верующие зажгли свечи и лампады и унесли в свои дома. Также огонь увезли в свои храмы священники. Он будет передан во всех православные храмы Республики.

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