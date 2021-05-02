Крест в небе над Донецком: В Пасхальную ночь горожане увидели необычное явление

Такая луна была видна несколько минут Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

2 мая в 4.15 утра я вышла на балкон, и увидела на небе крест. Луна была посредине, а от нее, чуть в дымке, расходились ровные лучи. Быстро сфотографировала на телефон и помчалась будить мужа. Но пока через пять минут он дошел, креста на небе уже не было. Только дымчатый ореол вокруг луны.

«КП» нашли еще двух свидетельниц этого явления, которое, по-видимому, просуществовало всего несколько минут.

- Я пришла в храм на всенощную с подругой, - рассказывает Людмила. – К концу службы, где – то около четырех, она сказала, что кружится голова, и мы вышли на свежий воздух. Я посадила ее на лавочку, глянула в небо и увидела крест… Никогда такого не видела! Подруга тоже увидела и испугалась. Я подумала, что это какой – то знак – ведь такой большой праздник сегодня! Первая мысль была – война закончится. Или наоборот. Потом спросила у батюшки, мол, что это, знамение? К тому времени луна была уже обычного вида. Он строго так ответил: «Христианам не следует верить в знамения, предсказания. Иначе с ума сойдете от домыслов!»

«КП» обратилась за разъяснением к нашему эксперту – биофизику, кандидату биологических наук Владимиру Еремееву.

- Посмотрела в Википедии, это явление может называться гало?

- Похоже, что это именно оно и было. Синоптики уже несколько дней предсказывали дождь, высокая влажность была, но осадков не выпало. Гало возникает, когда теплый влажный воздух поднимается в верхние слои атмосферы и в нем образуются мельчайшие кристаллики льда. Классическое гало – это полный или частичный круг вокруг солнца или луны. Но бывает, что светила «размножаются» - 2-3 солнца на небе часто видят в Сибири и в Антарктиде.

- А что еще это может быть?

- Возможно, перистые облака и пыль дали эффект. Будь больше фотографий хорошей четкости, можно было бы сказать определеннее. Но понимаю, вы же на телефон снимали.

- Вдруг это знамение?

- При Петре Великом любителям видеть знаки в небе кнутом спину уродовали и на каторгу отсылали. Лично я думаю, что было интересное природное явление и жалею, что не увидел его сам. В целом, доводилось читать, что в старину считали это дурным знамением. Как и комету. Но с кометами и их происхождением знакомы сейчас со школьной скамьи, а вот некоторые явления природы все еще пугают. Возможно, это действительно знак – резкой смены погоды.

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