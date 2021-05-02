Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 мая 2021 11:40

Крест в небе над Донецком: В Пасхальную ночь горожане увидели необычное явление

Природное явление просуществовало несколько минут, но вызвало много споров
Ольга ГАЛЬСКАЯОльга ГАЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Такая луна была видна несколько минут

Такая луна была видна несколько минут

Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

2 мая в 4.15 утра я вышла на балкон, и увидела на небе крест. Луна была посредине, а от нее, чуть в дымке, расходились ровные лучи. Быстро сфотографировала на телефон и помчалась будить мужа. Но пока через пять минут он дошел, креста на небе уже не было. Только дымчатый ореол вокруг луны.

«КП» нашли еще двух свидетельниц этого явления, которое, по-видимому, просуществовало всего несколько минут.

- Я пришла в храм на всенощную с подругой, - рассказывает Людмила. – К концу службы, где – то около четырех, она сказала, что кружится голова, и мы вышли на свежий воздух. Я посадила ее на лавочку, глянула в небо и увидела крест… Никогда такого не видела! Подруга тоже увидела и испугалась. Я подумала, что это какой – то знак – ведь такой большой праздник сегодня! Первая мысль была – война закончится. Или наоборот. Потом спросила у батюшки, мол, что это, знамение? К тому времени луна была уже обычного вида. Он строго так ответил: «Христианам не следует верить в знамения, предсказания. Иначе с ума сойдете от домыслов!»

«КП» обратилась за разъяснением к нашему эксперту – биофизику, кандидату биологических наук Владимиру Еремееву.

- Посмотрела в Википедии, это явление может называться гало?

- Похоже, что это именно оно и было. Синоптики уже несколько дней предсказывали дождь, высокая влажность была, но осадков не выпало. Гало возникает, когда теплый влажный воздух поднимается в верхние слои атмосферы и в нем образуются мельчайшие кристаллики льда. Классическое гало – это полный или частичный круг вокруг солнца или луны. Но бывает, что светила «размножаются» - 2-3 солнца на небе часто видят в Сибири и в Антарктиде.

- А что еще это может быть?

- Возможно, перистые облака и пыль дали эффект. Будь больше фотографий хорошей четкости, можно было бы сказать определеннее. Но понимаю, вы же на телефон снимали.

- Вдруг это знамение?

- При Петре Великом любителям видеть знаки в небе кнутом спину уродовали и на каторгу отсылали. Лично я думаю, что было интересное природное явление и жалею, что не увидел его сам. В целом, доводилось читать, что в старину считали это дурным знамением. Как и комету. Но с кометами и их происхождением знакомы сейчас со школьной скамьи, а вот некоторые явления природы все еще пугают. Возможно, это действительно знак – резкой смены погоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДНР перехватили ударный беспилотник ВСУ, который летел в сторону храма в Ясиноватой во время Пасхального богослужения

Силам ПВО ДНР удалось предотвратить террористический акт, который намеревались совершить каратели из 72-й бригады ВСУ (подробнее)

Интересное