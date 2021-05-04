В Донецке в ботаническом саду зацвел кустарник «Вчера – сегодня – завтра»

Тропический кустарник меняет цвет во время цветения от темно-фиолетого до лилового и почти белого Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецком ботаническом саду зацвел тропический кустарник «Монако», который еще называют «Вчера – сегодня – завтра». Об этом «КП» сообщила сотрудник организационного отдела Донецкого ботанического сада Наталья Балабенко.

- У тропического кустарника яркие прицветные листья - розовые, пурпурные, персиковые, белые - привлекают внимание насекомых-опылителей к белым незаметным цветкам, - рассказала Наталья Балабенко.

«Монако» - так, по легенде, звали девушку из индийского южноамериканского племени. Монако страдала от несчастной любви и, чтобы избранник полюбил ее, варила для него снадобье из цветка.

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