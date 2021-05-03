Юношеская сборная ДНР по футболу победила на международном чемпионате в России

Юношеская сборная ДНР победила не международном чемпионате в России. Фото: Футбольный Союз Республики

Юношеская сборная ДНР U-16 победила на Международном турнире среди юношей 2005 года рождения, который проходил в Железногорске Курской области. Она выиграла со счетом – 4:0. Праздник спорта был посвящен 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Забитыми мячами отличились Олег Любченко (оформил дубль), Николай Писковой и Никита Сергеев, - рассказали «КП» в Футбольном Союзе Республики.

3 мая юные дончане провели заключительный матч. Их соперником была команда «Носта» из Новотроицка.

По итогам состязания сборная Республики стала победителем турнира и получила главный приз. При этом футболистов нашей команды отметили в двух номинациях. Олег Любченко признан самым перспективным игроком, а Николай Писковой получил приз лучшего игрока турнира.

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