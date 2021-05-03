4 мая в Донецке будет солнечно, + 17 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 4 мая будет солнечно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха прогреется от + 15 до +17 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

4 мая почитается память святого мученика Ианнуария, епископа. В это время надо следить за черемухой: если она рано зацвела - будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето. С этого дня покрывается цветками лиловая сирень, в садах зацветают нарциссы. Самое время сажать чеснок, чтобы летом уже собрать урожай.

По прогнозам синоптиков, 5 мая в Донецке и ДНР будет небольшая облачность, на несколько градусов потеплеет.

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