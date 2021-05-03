В Донбассе украинский комбриг приказал нанести на авто бригады знаки СЦКК

Украинский комбриг приказал нанести на авто бригады знаки СЦКК. Фото: штаб ООС

В Донбассе один из украинских командиров приказал нанести на автомобиль бригады символику Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для беспрепятственного передвижения. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

И это при том, что командующий «ООС» генерал Владимир Кравченко принял решение об ограничении использования транспорта с 1 по 10 мая. Чтобы исключить случаев подрывов на минах.

- Но не все командиры соединений оперативно-тактической группировки «Север» приняли к исполнению указание вышестоящего руководства. По информации нашего источника, командир 14-й бригады ВСУ полковник Войченко, учитывая необходимость использования автомобилей для организации подвоза продовольствия и боеприпасов на позиции, отдал указания на подготовку авто с нанесением символики СЦКК, - рассказал Иван Филипоненко.

В связи с этим Управление Народной милиции ЛНР не исключает провокаций боевиками 14-й бригады ВСУ.

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