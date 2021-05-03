В Донбассе 30 украинских боевиков из одной бригады ушли в самоволку. Фото: штаб ООС

В Донбассе проверка штаба оперативно-тактической группировки «Север» выявила в батальоне одной из бригад ВСУ отсутствие 30 военных. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По данным наших источников, прибывшие в 80-ю бригаду ВСУ офицеры штаба ОТГ «Север» во время проверки личного состава 1-го батальона установили факт отсутствия без уважительной причины 30 военнослужащих. Во время поисковых мероприятий пять из них были обнаружены в кафе «Оазис» Счастья, еще четверо распивали спиртные напитки в парке Геевки, - рассказал он.

Поиски остальных продолжаются. В Народной милиции уже неоднократно сообщали, что морально-психологическое состояние украинских боевиков ухудшается, что является причиной небоевых потерь.

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