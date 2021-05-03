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Здоровье3 мая 2021 9:40

От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек

За все время от коронавируса в ЛНР умерли 406 человек
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек

От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи за сутки зарегистрировали один летальный случай от коронавируса в ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- С начала пандемии врачи зарегистрировали 406 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - рассказали в Минздраве ЛНР.

В Республике подтверждены 4 347 случаев заражения коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 3 809 человек.

Для сдерживания распространения коронавируса власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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