От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Врачи за сутки зарегистрировали один летальный случай от коронавируса в ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
- С начала пандемии врачи зарегистрировали 406 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - рассказали в Минздраве ЛНР.
В Республике подтверждены 4 347 случаев заражения коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 3 809 человек.
Для сдерживания распространения коронавируса власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.
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