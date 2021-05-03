В Донецке в ботаническом саду открылся сезон прогулок по парковой зоне

Наталья Ясинская показала селекционные формы тюльпанов, цветущих в Теневом саду Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецком ботаническом саду открылся сезон прогулок по парковой зоне. Гулять в излюбленном месте отдыха теперь можно на час дольше – до 19.00. Но, чтобы после работы воспользоваться этой возможностью, билеты необходимо купить заранее (касса работает до 18.00). Лучше всего в один из будних дней, когда нет большой очереди из желающих полюбоваться красотами ботанического сада.

- Прошлой весной из-за коронавируса в ботаническом саду были закрыты и оранжереи, и парковая зона. Сейчас посетители смогут увидеть его цветущие участки – сад Евгения Кондратюка (назван в честь второго директора ботанического сада) и Теневой сад, - сообщила «КП» сотрудник орготдела Наталья Ясинская.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они содержатся в условиях оранжерей.

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