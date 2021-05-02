Погода в Донецке: 3 мая будет облачно и до 24 градусов тепла

В Донецке будет облачно и жарко Фото: Юрий СОБОЛЕВ

3 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике будет переменная облачность. Вечером местами возможен дождь. Температура воздуха утром +14…+15 градусов. Днем – до 24 градусов тепла. Вечером +16…+18 градусов. Ветер несколько раз поменяет направление – с южного на северный - и будет дуть скоростью от 5 до 7 м/с. Порывами до 11 м/с.

Православная церковь в этот день почитает преподобного Феодора Трихина, родившегося в Константинополе. В народном календаре дата получила названия: Фёдор, Феодор, Федор (Неводник) Власяничник, Окликание предков. На Фёдора поминали умерших, ходили на кладбище. Считалось, если дождь сопровождается молнией, но не громом, то ожидай ясной погоды. Если появилась радуга с несколькими своими отражениями – это вестник хорошей погоды, но только в этот же день. Потом придут сильные дожди.

По прогнозам синоптиков 4 мая заметно похолодает – до +17 градусов днем и +5 градусов ночью. При этом ожидается солнечная погода.

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