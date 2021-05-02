«Концертный батальон»: в честь Дня Победы артисты ансамбля «Донбасс» выступят в селах ДНР

Артисты «Донбасса» исполнят популярные композиции на военную тематику. Фото: vk.com/mincult_dnr

В честь Дня Победы заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» проведет серию концертов в рамках нового творческого проекта «Концертный батальон». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

- В мае коллектив даст тематические концерты в селах и поселках Республики, – отметили в пресс-службе.

Концерты состоятся: 7 мая – в 11:00 в селе Свободное Тельмановского района, в 14:00 в поселке Тельманово; 10 мая – в 10:00 селе Красноармейское, в 13:00 в селе Казацкое Новоазовского района; 19 мая в поселке Ремовка города Снежного. Выступления пройдут в местных домах культуры и клубах. Вход свободный.

Солисты «Донбасса» заслуженная артистка Украины Виктория Струкова, лауреаты международных конкурсов Евгений Васькин, Анатолий Миняйло и Александр Налесный в сопровождении оркестра исполнят популярные композиции: «От героев былых времен», «До свидания, мальчики», «Если б не было войны», «На безымянной высоте», «Последний бой», «Катюша» и другие песни.

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