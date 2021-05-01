Основатель акции «Бессмертный полк» Сергей Лапенков о том, как все начиналось: «Когда ветераны на трибуне увидели нашу колонну, они заплакали» [видео]

Так все начиналось в Томске в 2012 году. ФОТО: Архив Сергея Лапенкова

Эта акция, пожалуй, одна из немногих, которую можно назвать живой. Для жителей Донбасса, живущих семь лет в условиях войны, «Полк» - это родное. Увы, его ряды пополняются теми, кто погиб недавно. Сделать эту акцию формальной не получится. Во всяком случае, пока ее идейный вдохновитель Сергей Лапенков жестко следует уставу и пресекает попытки «подмять» память под флаги и прочую атрибутику.

Сергей Лапенков. ФОТО: Архив героя публикации

- Пока жива память, герои не умерли. Это и есть главное в «Бессмертном полке», - говорит Сергей Лапенков. И ему верят. Депутатом он не стал, звездной болезнью не заболел, хоть и вывел на улицы миллионы фронтовиков и тех людей, кто работал на Победу.

Если внимательно покопаться в недавней истории, то идея акции «Бессмертный полк» возникла в Томске в 2011 году у историков Сергея Лапенкова, Игоря Дмитриева и журналиста Сергея Колотовкина. Уверены, что ребята и не догадывались о такой реакции на их инициативу. На то, что она станет такой близкой и настолько объединяющей, что разлетится в мгновенье по стране и миру.

- Получается, в этом году исполнится 10 лет самой идее?

- Мы не ощущали себя авторами какой-то уникальной идеи. Просто предложили форму мероприятия, которая оказалась понятной людям. Это личная история каждого участника, не коммерческая, не политическая, не государственная.

Идея семейной памяти свойственна человеку, и здесь о какой-то уникальности говорить не приходится. Например, в 1965 году в Новосибирске на праздновании Дня Победы педагог-фронтовик Рудаков привел своих учеников на парад с портретами погибших родственников. Даже внешне их плакаты были похожи на транспаранты «Бессмертного полка».

Если говорить о памяти, то чем дальше от нас события Великой Отечественной войны, тем слабее их восприятие. Нам бы хотелось сохранить способность помнить семейную историю и людей, благодаря которым мы и живем. В этом и есть смысл «Бессмертного полка».

Денег не просили

- Чиновники помогали или, скорее, мешали?

- Муниципальные чиновники в Томске нашу медиа-группу хорошо знали. В 2012 году мы проводили множество встреч с участием большого количества людей. Мэрия даже обращалась с просьбой помочь в организации тех или иных публичных мероприятий.

Мы легко попали к заместителю мэра на совещание комитета по празднованию Дня Победы. Все, кто выступал до нас, просили денег. На подарки ветеранам, на благоустройство памятников - как будто нельзя один раз все сделать хорошо, а не просить финансирование каждый год. Дошла очередь до нас, мы говорим: «Нам не нужно ни копейки. Все сделаем сами. Просто дайте место в парадных колоннах».

Людей различного социального уровня и политических взглядов сплотила одна идея - семейная память. ФОТО: Архив Сергея Лапенкова. ФОТО

Заместитель мэра поинтересовался, сколько человек придет. Ответили, что рассчитываем где-то на полторы тысячи. Над нами еще посмеялись: «Горячитесь, ребята, хорошо, если будет человек пятьсот». В реальности пришли 6 тысяч. Корпоративные колонны раздвинулись, и места хватило всем.

Мероприятие ждали в городе. Людей различного социального уровня и политических взглядов сплотила одна идея. В руках у каждого была фотография человека, ради которого он и вышел на шествие «Бессмертного полка».

Когда ветераны на трибуне увидели нашу колонну, они заплакали.

Шесть тысяч человек вышли в Томске в первый год, в 2013-м было уже пятнадцать тысяч. Акция пошла по городам России и зарубежья.

- Вы противник георгиевских ленточек и наклеек «Спасибо деду за победу»? Как относитесь к тем, кто пиарится на войне?

- Мы никому ничего не навязываем в связи с «Бессмертным полком». Для меня и моих единомышленников это семейная, очень личная история. Мы избегаем знаков и символов, которые могут разобщить людей. Главное - это уважение к поколению, которое вытащило войну на своих плечах.

Бывают случаи, когда люди приходят с непонятными флагами или портретами деятелей других эпох. В результате и портреты солдат, и смысл мероприятия начинает теряться.

Что касается георгиевской ленты, то для меня это гвардейская ленточка. Мой дед вернулся с фронта без обеих ног, и я с детства знал, что может сделать с человеком война. Он умер, когда мне было четыре года, но бабушка иногда давала потрогать руками его награды.

Там была и гвардейская ленточка. Так что у меня к ней отношение, как к награде. И не очень приятно видеть, когда она просто намотана на машины или валяется в мусорных контейнерах. Я в Москве в 2017 году наблюдал женщину на Тверском бульваре, одетую в костюм из георгиевской ткани. Более мерзкого зрелища я не видел. Это девальвация важного символа.

О войне не говорил

- За что дали Героя Советского Союза Вашему деду?

- Он прошел финскую и Великую Отечественную войны от начала до конца. Почти дошел до Берлина, но был тяжело ранен. Героем стал за участие в Висло-Одерской операции: перед его разведгруппой стояла задача найти место для будущей переправы через Вислу. Наткнулись на немцев, вступили в бой, вышли на берег, обнаружили рыбацкие лодки и решили форсировать реку сразу, не откладывая в долгий ящик. Переплыли на левый берег, захватили плацдарм и удерживали шесть часов, пока не переправился батальон и вся бригада. Многие другие группы погибли.

Наверное, чудо, что дед тогда выжил. В сентябре 1944-го ему присвоили звание Героя СССР. До того он уже получил ордена Красного Знамени и Красной Звезды.

Дед не любил разговоры на тему войны. Хотя сохранил трогательные, теплые отношения с бывшим ординарцем, они долго переписывались. И однополчане к нему нередко приезжали. Как водится, бабушка накрывала на стол, гости садились, выпивали, но никогда не было фронтовых баек или бесед из серии: «А помнишь?..» Дед сразу все пресекал.

- «Бессмертный полк» - уже не просто акция, как сейчас поддерживаете народную память?

- Мы создали сайт, на котором люди выкладывают истории их родственников-ветеранов. Есть короткие рассказы, есть очень подробные истории с большим количеством фотографий. Это вполне самостоятельная форма личной памяти. Сейчас это портал, серьезная база из 763 тысяч историй плюс инструменты поиска.

Есть и раздел «Неизвестный солдат», куда люди загружают фото своих предков-фронтовиков, о которых ничего не известно.

Сейчас у нас более миллиона двухсот тысяч изображений и есть система поиска по фото.

"Бессмертный полк" в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Иногда происходят события, по которым можно фильмы снимать. Один человек написал письмо, что нашел историю своего пропавшего отца и попросил помощи связаться с тем, кто это опубликовал. Все бы хорошо, но по паспорту он русский, а на фото - татарин! И выложили историю сибирские татары. Оказалось, у фронтовика было две семьи… Его потомки нашли друг друга.

Еще одна история - женщина по имени Наталья из США была дочерью солдата, попавшего в немецкий плен и уехавшего после войны в Канаду. Она нашла своих российских родственников благодаря фотографии на сайте «Бессмертного полка». Съездила в Россию и повстречалась с родственниками - потомками братьев ее отца.

9 мая 2012 года девушка-волонтер обратила внимание на две семьи с одинаковыми фотографиями на транспаранте! Они стояли друг напротив друга и молчали. Потомки впервые встретились именно на шествии «Полка».

Я понял, что хороших людей много. История «Бессмертного полка» - это история подвижничества людей. Всех координаторов я знал лично, они работали за идею. С самого начала мы строили горизонтальное сообщество.

На памятниках логотипы не пишут

- Вы говорите, что «Полк» - некоммерческая организация. Но ведь были же попытки эту акцию протащить под флаги определенной партии и бизнесменов?

- Как-то один банкир предложил помощь, но выставил условие - чтобы был логотип. Я ответил: «А Вы бы хотели, чтобы на могиле вашего воевавшего деда был логотип банка?»

Известный чиновник, экс-представитель президента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский восстанавливал историю воевавшего отца. Для него история «Бессмертного полка» - это история его семьи. Он рассказал об акции своим коллегам-полпредам. Его письмо долгое время было единственным официальным документом движения.

В одном из небольших сибирских городов заммэра по безопасности запретил приходить на шествие беременным женщинам и женщинам с детьми. Он бывший военный, в его представлении полк - это воинское подразделение, где маршируют.

"Бессмертный полк" в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мы поняли, что надо срочно прописывать принципы «Полка». Зафиксировали в уставе: это некоммерческая, неполитическая, негосударственная, а гражданская инициатива, поддержать которую волен каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Специально оговорили, что «Полк» не может быть персонализирован ни в одном, даже самом уважаемом человеке - политике, общественном деятеле, чиновнике. Только миллионы ушедших и их потомки. Мы за объединение людей, а все, что служит иному, для нас неприемлемо.

КСТАТИ

250 000 человек ожидается в шествиях общественной акции «Бессмертный полк» в ДНР 9 мая. Об этом сообщил начальник Управления внутренней политики Главы Республики Артем Фомин.

- Шествие акции «Бессмертный полк» пройдет 9 мая по улице Артема в Донецке. Организаторы ожидают в этом году порядка 100 тысяч человек. В каждом городе и районе ДНР также будет проводиться шествие, там всего ожидается около 150 тысяч участников, - сказал Фомин.

"Бессмертный полк" в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Шествие завершится в парке Ленинского комсомола, там у памятника «Твоим освободителям, Донбасс» состоится митинг, будет работать полевая кухня.

Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в столичном парке имени Щербакова. Организаторы пообещали и салют.

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