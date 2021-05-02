В ЛНР отреагировали на назначение Виктории Нуланд заместителем Госсекретаря США

Мирошник уверен, что приход Нуланд не сулит ничего хорошего Донбассу. Фото: facebook.com/rodion.miroshnik

В вопросе Украины приход Виктории Нуланд означает практически полное бесправие президента Зеленского. Об этом представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник написал на странице в соцсети.

- Надеюсь, о процессах, происходящих на Украине, Зеленского хотя бы будут ставить в известность. Количество соросят-исполнителей и так в Киеве зашкаливает, - считает Мирошник.

Он напомнил, что с 1988 года Нуланд участвовала практически во всех главных событиях в Восточной Европе и постсоветском пространстве: развал СССР, подписание Будапештского меморандума, включение государств Восточной Европы в НАТО, югославский кризис и, конечно же, госпереворот в Киеве 2014-го года.

Теперь Нуланд вернулась в Госдеп США на должность заместителя по политическим вопросам. В ее ведении будет Восточная Европа, Украина и постсоветское пространство.

Кстати, 5-6 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину, где обсудит «агрессию РФ».

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