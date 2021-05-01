Украина без объяснения причин прекратила предоставлять гарантии безопасности

Украинская сторона перестала предоставлять гарантии безопасности. Фото: пресс-центр штаба ООС

Ремонтные работы на объектах жизнеобеспечения в Донбассе не удалось завершить в апреле в полном объеме из-за украинской стороны. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Осознавая важность обеспечения жизнедеятельности гражданского населения базовыми коммунальными услугами, Представительству ДНР в СЦКК и в переговорном процессе удалось достичь договоренности об особом порядке согласования аварийных ремонтно-восстановительных работ, которые требуют экстренного проведения, — говорится в сообщении.

Благодаря этому ремонтные работы проводились после получения от украинской стороны письменных гарантий безопасности. Однако с 10 марта противник перестал предоставлять гарантии без объяснения причин.

В связи с этим в апреле из всех запланированных работ получилось только отремонтировать водопровод №14 в населенном пункте Ясиноватая.

Кроме того, для бесперебойного водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения осуществлялось сопровождение рабочих смен на Донецкую фильтровальную станцию и Васильевскую насосную станцию.

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