Денис Пушилин о трагедии в Одессе: Украина 2 мая 2014 года окончательно погрузилась в пучину неонацизма

Денис Пушилин считает, что события в Одессе стали для дончан точкой невозврата. Фото: denis-pushilin.ru

Одесская трагедия 2 мая 2014 года уничтожила свободу на Украине. Об этом сегодня по случаю седьмой годовщины со дня массового убийства активистов «Антимайдана» заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Невозможно передать словами шок, который мы испытали, узнав о зверской расправе над теми, кто посмел не согласиться с политикой киевского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота. Украина в тот день окончательно убила свободу в своей стране и погрузилась в пучину неонацизма, – сказал Пушилин.

Он добавил, что это одно из ключевых событий, ставших для нас точкой невозврата. А наказания виновных в гибели людей в одесском Доме профсоюза жаждут миллионы людей.

- Ужас Одесской Хатыни никогда не должен повториться, – отметил Глава ДНР.

Напомним, что сегодня в ДНР почтили память убитых украинскими экстремистами в одесском Доме профсоюзов.

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