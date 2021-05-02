На Украине для жителей Донбасса упростили процедуру установления фактов рождения и смерти

Дончане все реже регистрируют своих детей на Украине. Фото: ГПСУ

Жители ДНР и ЛНР смогут сразу обращаться в суд для установления фактов рождения и смерти, после чего регистрировать сам факт в органах госрегистрации. Об этом сообщили в Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда.

Ранее перед обращением в суд люди должны сначала обратиться в органы государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) и получить отказ в проведении такой регистрации. Теперь жители Донбасса могут напрямую обращаться в суд. А уже потом в органе РАГС получить свидетельство о рождении или о смерти.

Впрочем, правозащитники и в странах Европы считают, что Украина должна вообще исключить судебную процедуру из этого списка.

Тем временем, жители ДНР и ЛНР все реже регистрируют своих детей на Украине. Это связано с получением российского гражданства, а также сложностью поездок в незалежную.

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