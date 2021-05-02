В Донецке предупредили водителей о том, какие дороги будут ремонтировать 3 мая

В Донецке полным ходом идет ремонт центральных автомагистралей
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
В Донецке полным ходом идет ремонт центральных автомагистралей. Работы запланированы и на понедельник, 3 мая. Об этом сообщили в управлении ГАИ МВД ДНР.
С 7:30 до 16:30 работы будут проводиться на следующих участках:
— пр. Мира (от моста до ул. Артёма);
— пр. Ильича (в районе больницы ДОКТМО);
— ул. Артёма (от ул. Челюскинцев до пл. Шахтёрская);
— пл. Шахтёрская;
— ул. И. Ткаченко (от ул. Ионова до ул. Изюмовская);
— пр. Б. Хмельницкого (от ул. Дубравная до ул. Р. Люксембург);
— ул. Старобешевская (от кольцевой автодороги до пос. Авдотьино);
— ул. Бучмы;
— ул. Комсомольцев Подпольщиков;
— ул. Пухова;
— ул. Старобешевская (от ул. Одесская до кольцевой автодороги);
— ул. Горностаевская (от ул. Полоцкая до пр. Ильича);
— ул. Будёновских Партизан;
— пр. Б. Хмельницкого (от ул. Челюскинцев до ул. Артёма).
С 05:00 до 20:00:
— пр. Б. Хмельницкого (от ул. Челюскинцев до ул. Артёма);
— пр. Мира (мост);
— ул. Артёма (пл. Шахтёрская).
В ГАИ рекомендовали водителям заблаговременно снижать скорость, выполнять требования временных дорожных знаков, заранее продумывать маршрут движения и выбирать альтернативные пути объезда.
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