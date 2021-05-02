В Донецке предупредили водителей о том, какие дороги будут ремонтировать 3 мая

В Донецке полным ходом идет ремонт центральных автомагистралей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке полным ходом идет ремонт центральных автомагистралей. Работы запланированы и на понедельник, 3 мая. Об этом сообщили в управлении ГАИ МВД ДНР.

С 7:30 до 16:30 работы будут проводиться на следующих участках:

— пр. Мира (от моста до ул. Артёма);

— пр. Ильича (в районе больницы ДОКТМО);

— ул. Артёма (от ул. Челюскинцев до пл. Шахтёрская);

— пл. Шахтёрская;

— ул. И. Ткаченко (от ул. Ионова до ул. Изюмовская);

— пр. Б. Хмельницкого (от ул. Дубравная до ул. Р. Люксембург);

— ул. Старобешевская (от кольцевой автодороги до пос. Авдотьино);

— ул. Бучмы;

— ул. Комсомольцев Подпольщиков;

— ул. Пухова;

— ул. Старобешевская (от ул. Одесская до кольцевой автодороги);

— ул. Горностаевская (от ул. Полоцкая до пр. Ильича);

— ул. Будёновских Партизан;

— пр. Б. Хмельницкого (от ул. Челюскинцев до ул. Артёма).

С 05:00 до 20:00:

— пр. Б. Хмельницкого (от ул. Челюскинцев до ул. Артёма);

— пр. Мира (мост);

— ул. Артёма (пл. Шахтёрская).

В ГАИ рекомендовали водителям заблаговременно снижать скорость, выполнять требования временных дорожных знаков, заранее продумывать маршрут движения и выбирать альтернативные пути объезда.

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