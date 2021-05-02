В Донецке Глава ДНР с семьей посетил пасхальное богослужение в храме Петра и Февронии

На Пасху Денис Пушилин с семьей посетил храм Петра и Февронии. Фото: denis-pushilin.ru

В воскресенье, 2 мая, Глава ДНР Денис Пушилин с семьей посетил праздничное пасхальное богослужение в донецком храме в честь святых благоверных князей Петра и Февронии. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.

Затем Глава ДНР поздравил жителей Республики с праздником.

- От всей души хочу поздравить всех православных со Светлым Христовым Воскресением. Для нас очень важно понимать, что моральные устои, народное единство – важная составляющая становления нашего государства. А всем нашим землякам хотелось бы пожелать чувствовать жизнь наполненной. Уюта, тепла и мира! Пусть все получается! – сказал Денис Пушилин.

На Пасху Денис Пушилин с семьей посетил храм Петра и Февронии. Фото: denis-pushilin.ru

Напомним, сегодня Русская православная церковь отмечает Пасху – главный праздник христиан, символизирующий главенство жизни над смертью. Празднование Светлого Воскресения Христова во всех православных храмах ДНР началось торжественной пасхальной службой в ночь с субботы на воскресенье.

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