Коронавирус в ДНР: За сутки 102 жителя заболели пневмонией

68 заболевших пневмонией нуждались в госпитализации Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 33570. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4365 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 26664. Летальных случаев – 2541.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 102 пациента, на 57 меньше, чем за предыдущий день. 68 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 1508 пациентов с пневмониями, из них 651 на кислородной поддержке (+40 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 1412 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

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