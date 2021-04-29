На спасательный укол смертельно больному Тимуру Лесному собрали только пятую часть денег

Тимуру 10 месяцев. Фото: instagram.com/help_timyr

В Макеевке прошла благотворительная акция, во время которой жители города смогли сделать пожертвования на спасение Тимура Лесного. Мальчик родился 23 июня 2020 года. Спустя несколько месяцев ему поставили диагноз - 1 тип спинально-мышечной атрофии. Это смертельный недуг, который забирает жизнь ребенка до двух лет. Вылечить Тимура можно. Для этого нужен лишь один укол, но стоимость его - больше 160 миллионов рублей.

Некоторые люди просто не верят, что лекарство может стоить больше 2 000 000 долларов. К сожалению, это факт. Препарат «Zolgensma» швейцарской корпорации «Novartis» - самый дорогой в мире.

- Производители объясняют цену тем, что еще недавно детей с таким диагнозом лечили только с помощью «Spinzara». Для этого было необходимо 750 тысяч долларов за первый год и по 325 тысяч в следующие, - говорит мама Тимура. - В итоге 4 миллиона 125 тысяч долларов за 10 лет - именно столько длилась терапия. «Zolgensma» доставляет в организм корректную копию проблемного гена - нужен всего один укол. Чем раньше сделать инъекцию, тем быстрее восстанавливается моторика. Дети выздоравливают, учатся сидеть, стоять, ходить с поддержкой.

Мама вместе с сыном находятся в Москве Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По состоянию на 24 апреля удалось собрать 470 165 долларов - это чуть больше двадцати процентов от общей суммы сбора (2 300 000 долларов). Осталось собрать - 1 829 835 долларов.

К сбору денег время от времени подключаются и российские знаменитости. На своих страничках в социальных сетях они публикуют видео с призывами помочь Тимуру. Среди известных людей, которые не прошли мимо - Дима Билан, Эвелина Бледанс, Рем Дигга, Сосо Павлиашвили, Наргиз, Вадим Галыгин и другие. Про Тимура несколько раз рассказывали в эфирах федеральных телеканалов России – в программах «Утро Вести» и «Человек и закон».

Сейчас мальчик вместе с мамой находятся в Москве. В российской столице за Тимуром наблюдают врачи, но большую часть времени Марина с сыном находятся вне больничных стен и ждут препарат «Spinzara» от российского фонда «Круг добра» - он не вылечит заболевание, но сможет на какое-то время приостановить его развитие.

На укол собрана только пятая часть денег Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Тимурчик сильно ослаб, так как у ребенка нет поддерживающей терапии! – говорит мама мальчика. - Я вижу, как другие дети получают поддерживающую терапию менее чем через месяц постановки диагноза. Тимуру уже 10 месяцев и нет ничего.

Помочь Тимуру можно несколькими способами – перевести деньги на карту либо же сделать пожертвование в один из боксов для сбора средств. Боксы расположены в магазинах, торговых центрах и других общественных местах в Донецкой Народной Республике.

Первоначально медики предполагали, что у Тимура нехватка витаминов

Почти до трех месяцев Тимур развивался, как и другие дети. Все было хорошо. При плановом осмотре у педиатра мама мальчика попросила обратить внимание на то, что сын не держит головку.

- Уже тогда мое сердце было не на месте. Но меня стали успокаивать и уверять, что с ним все хорошо, просто он крупный и в четыре месяца все наладится, - вспоминает мама мальчика. - Каждый день я говорила мужу, что с Тимуром что-то не так, паниковала и плакала. Я ждала, что он начнет поднимать головку, играть ножками и станет активным. Но ничего не менялось. А на осмотре в четыре месяца нам прописали витамины и сказали ждать улучшении . Когда в четыре с половиной месяца стала выпирать грудная клетка, я требовала от врачей провести дополнительные обследования и выпросила направление в Донецк.

К тому времени мама мальчика уже знала о существовании такой болезни, как спинально-мышечная атрофия. Мысль о том, что у сына именно этот недуг, никак не выходила из головы. В Донецке врачи провели исследование, после которого сделали заключение - «подозрение на спинально-мышечную атрофию».

- Нас отправили обратно в Макеевку со словами: «Вам все расскажут в вашей поликлинике». По приезду в поликлинику нам сразу дали направление в детскую больницу, а также сказали ехать в Ростов-на-Дону и сдать молекулярно-генетический анализ крови. Тимурчика еще раз осмотрел детский невролог и долго изучал результат электронейромиографии. Эта неизвестность разрывала меня на части. После осмотра невролог попросил зайти к нему тетю мужа, которая работает в этой больнице, а нас попросил выйти. В тот момент я думала, что они обсуждают свои рабочие моменты, и не догадывалась, что они подбирают слова, как сообщить нам страшную новость.

На укол собрана пятая часть денег. Фото: instagram.com/help_timyr

Спустя некоторое время врачи сообщили, что диагноз подтвердился. Родители Тимура узнали, что у них есть год, чтобы собрать 160 миллионов рублей, иначе ребенок умрет. Мама Тимура рассказывает, что в тот момент из-под ее ног ушла земля - жизнь словно остановилась. Поверить во все это было крайне тяжело.

- Тут же мы начали делать все возможное, чтобы спасти нашего Тимурчика, - говорит Марина.

Реквизиты для оказания помощи:

Тинькофф

5536 9139 3405 7288

Лесная Марина Валериевна (мама)

Сбербанк России

5336 6900 2681 9674

Лесная Марина Валериевна (мама)

Альфа-банк

4584 4328 4789 0549

Лесная Марина Валериевна (мама)

Центральный Республиканский Банк

1201 2782 9336 8236

Лесная Марина Валериевна (мама)

Срок действия - 12/21

Яндекс кошелек

4100 1163 6537 7110

Лесная Марина Валериевна (мама)

Приватбанк

4731 2191 1653 8756

Цоголакян Анна (доверенное лицо)

Ощадбанк

5167 8031 2116 5711

Глазкова Анна Валентиновна (тетя)

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