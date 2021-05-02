Украинские силовики обстреляли из гранатометов Золотое и поселки Донецкий и Молодежное

ВСУ вели огонь из автоматических станковых гранатометов АГС-17. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Киевские силовики три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков Донецкий и Молодежное, - говорится в сообщении.
Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия.
Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе так и не договорились о Пасхальном перемирии.
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