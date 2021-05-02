Глава ЛНР поздравил православных жителей Республики со Святой Пасхой

Леонид Пасечник отметил, что Пасха - большой семейный праздник. Фото: АГ ЛНР

Сегодня, 2 мая, Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил православных жителей Республики со Святой Пасхой.

- Ежегодно Светлое Христово Воскресение отзывается в наших сердцах радостью и надеждой, дает нам опору в жизни, укрепляет веру в добро и справедливость, - сказал Леонид Пасечник.

Руководитель государства отметил, что Святая Пасха – не только символ духовного возрождения и нравственных ценностей, это еще и большой семейный праздник. Сегодня собираются родные и близкие люди, идут в храмы, освящают пасхальные куличи, прощают друг другу обиды и желают здоровья, счастья, гармонии в душе и благополучия.

- Пусть чудо Воскресения Христова вдохновит всех нас на добрые дела и милосердие, а эти светлые дни станут для каждого яркими и запоминающимися. Мира, уюта и благоденствия! Христос Воскресе! – пожелал Глава ЛНР.

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