Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Уважение к рабочему человеку лежит в сердце каждого жителя Донбасса»

Глава ЛНР поздравил жителей Республики с праздником Весны и Труда. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с праздником Весны и Труда, а также отметил, что народ Донбасса всегда славился своим трудолюбием и желанием приносить пользу родному краю.

— На протяжении многих лет на Луганщине формировались трудовые династии шахтеров, медиков, учителей и представителей различных профессий. Но всех объединяет одно – стремление выполнять самые сложные, масштабные задачи, совершенствоваться и трудиться на благо Родины, — отметил Леонид Пасечник.

После Глава выразил слова признательности всем гражданам Республики, кто внес вклад в развитие государства. Отдельно Леонид Пасечник обратился к ветеранам труда. На своем примере они вдохновляют молодежь на созидательную деятельность.

— Впереди еще много смелых проектов и, сплотившись, мы сумеем их реализовать, обеспечив стабильную и благополучную жизнь, — добавил Глава ЛНР. — Пусть оптимизм, вера в лучшее и трудолюбие никогда не покидают нас. От всей души желаю мира, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и процветания!

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