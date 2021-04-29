В ЛНР комендантский час отменят с 1 по 13 мая

Про время можно будет забыть. На время Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 1 по 13 мая. Соответствующий указ был опубликован на сайте администрации Главы ЛНР.

- С целью обеспечения проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, Дня Победы, Дня Луганской Народной Республики, постановляю отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 23.00 1 мая до 04.00 13 мая, - сказано в тексте документа.

Напомним, сейчас комендантский час действует на территории Республики с 23.00 до 04.00. В это время жителям и владельцам транспортных средств запрещено свободно передвигаться по улицам.

А в ДНР заявили о решении приостановить комендантский час на период майских выходных.

- Выходные - с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. На эти периоды отменяется комендантский час, указ скоро выйдет, - сообщил руководитель государства Денис Пушилин.

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