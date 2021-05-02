В ДНР православные празднуют Светлое Воскресение Христово

2 мая Пасхальные богослужения прошли во всех действующих храмах Республики

2 мая православные празднуют один из главных христианских праздников. Ночные службы длительностью около пяти часов прошли во всех действующих храмах Республики. С раннего утра города и поселки наполнились колокольным звоном.

Полицейские наряды были так же усилены, но на утро 2 мая никаких беспорядков не произошло.

- Для меня Пасха – праздник особенный, - рассказал «КП» Николай Старченко. – Восьмой год длится война, а в прошлом году еще и коронавирусная инфекция принесла нам новые испытания. Мой сын ушел в ополчение в сентябре 2014 года. Прослужил пару месяцев и погиб в боях за аэропорт. Жить не хотелось… Только вера и спасла. И когда я стою ночную службу, то думаю только об одном. Любое испытание можно пережить, если не делать зла, стараться не грешить, искренне каяться. Мир наступит обязательно! Только и молимся об этом.

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