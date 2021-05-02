Глава ДНР поздравил православных жителей Республики со Светлым Христовым Воскресением

Денис Пушилин отметил, что Пасхальные традиции объединяют православный мир. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 2 мая, Глава ДНР Денис Пушилин поздравил православных жителей Республики со Светлым Христовым Воскресением. Текст поздравления размещен на официальном сайте Главы ДНР.

Руководитель государства отметил, что Пасхальные традиции объединяют православный мир. Этот праздник наполняет наши сердца теплом, радостью и добром, напоминает о главных жизненных ценностях.

- Мы все понимаем, что нравственные и духовные принципы сплачивают общество, делают его сильней. Именно они являются основой стабильности нашей жизни и позволяют справиться с любыми трудностями.

Пусть этот жизнеутверждающий праздник принесет нам добрые перемены, взаимопонимание и мир! Пусть в каждом доме царят уют, достаток и согласие! Христос воскресе! – сказал Денис Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с праздником Весны и Труда

В своем поздравлении лидер государства отметил, что сила жителей Донбасса заключается в сплоченности и сдержанности, а также в желании видеть Республику процветающей (подробнее)