Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика1 мая 2021 14:52

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с праздником Весны и Труда

В своем поздравлении лидер государства отметил, что сила жителей Донбасса заключается в сплоченности и сдержанности, а также желании видеть Республику процветающей
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий
Глава ДНР отметил, что Донбасс всегда славился своими тружениками

Глава ДНР отметил, что Донбасс всегда славился своими тружениками

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с праздником Весны и Труда – 1 мая. Текст поздравления был размещен на официальном сайте лидера страны.

Донбасс всегда славился своими тружениками. Людьми, которые стремятся добросовестно работать, менять жизнь к лучшему и конкретными делами доказывают свою любовь и верность родной земле, — отметил сначала лидер государства.

Благодаря самоотверженным усилиям людей ДНР состоялась как государство и продолжает укреплять свои позиции, несмотря на все трудности и преграды.

— Наша сила – в сплоченности и солидарности. И ответственность за будущее нашей страны и наших детей тоже ложится на всех нас. Нас объединяет желание видеть Донецкую Народную Республику сильной и процветающей. И вместе мы обязательно этого добьемся! — добавил Денис Пушилин.

Приоритетной задачей государства на данный момент является повышение благосостояния местных жителей и обеспечение их достойными заработными платами за труд.

— В этот праздничный день желаю вам ярких побед и достижений, новых профессиональных успехов, сил и энергии для воплощения в жизнь всех планов! Здоровья, счастья, мира и добра! — заключил Глава ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Уважение к рабочему человеку лежит в сердце каждого жителя Донбасса»

Глава ЛНР поздравил жителей Республики с праздником Весны и Труда (подробнее)

Украинский кризисПолитика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ