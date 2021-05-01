Глава ДНР отметил, что Донбасс всегда славился своими тружениками Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с праздником Весны и Труда – 1 мая. Текст поздравления был размещен на официальном сайте лидера страны.

— Донбасс всегда славился своими тружениками. Людьми, которые стремятся добросовестно работать, менять жизнь к лучшему и конкретными делами доказывают свою любовь и верность родной земле, — отметил сначала лидер государства.

Благодаря самоотверженным усилиям людей ДНР состоялась как государство и продолжает укреплять свои позиции, несмотря на все трудности и преграды.

— Наша сила – в сплоченности и солидарности. И ответственность за будущее нашей страны и наших детей тоже ложится на всех нас. Нас объединяет желание видеть Донецкую Народную Республику сильной и процветающей. И вместе мы обязательно этого добьемся! — добавил Денис Пушилин.

Приоритетной задачей государства на данный момент является повышение благосостояния местных жителей и обеспечение их достойными заработными платами за труд.

— В этот праздничный день желаю вам ярких побед и достижений, новых профессиональных успехов, сил и энергии для воплощения в жизнь всех планов! Здоровья, счастья, мира и добра! — заключил Глава ДНР.

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