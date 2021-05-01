Погода в Донецке: 2 мая будет пасмурно, но без осадков

2 мая отмечают главный христианский праздник Пасха Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Донецке 2 мая обещает быть пасмурной. Облака будут держаться на небе до самого вечера. Однако осадков не предвидится.

Температура воздуха утром составит +11 … +21 градус, днем + 23, а вечером +15 … +22 градуса. Ветер в этот день будет умеренный. Скорость воздушных потоков составит 3 – 9 метров в секунду. Дуть будет в южном направлении. Атмосферное давление в этот день будет немного ниже – 746-748 миллиметров ртутного столбца.

Народный прогноз погоды. 2 апреля отмечается главный христианский праздник – Пасха. Также в этот день почитается память преподобного Иоанна Ветхопещерника. Тогда был обычай расстилать на земле холсты и класть на них пироги. Таким образом наши предки угощали весну, чтобы она дала хороший урожай. В это время зацветает бузина, желтая акация, полевой клен и осина.

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