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Политика1 мая 2021 20:59

ЛНР назвала настоящую причину прекращения работы пункта Пропуска «Станица Луганская»

Работа КПП приостановилась из-за действий СБУ
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Украина без предупреждения закрыла КПП со своей стороны

Украина без предупреждения закрыла КПП со своей стороны

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

30 апреля работа пункта пропуска «Станица Луганская» приостановилась не из-за технических неполадок сервиса для прохождения самоизоляции. По информации источника Управления Народной милиции ЛНР реальной причиной прекращение работы приложения стали действия специалистов СБУ на серверах программного обеспечения «Действуй дома».

Истинная цель установки этого приложения на телефоны граждан, пересекающих КПВВ на Донбассе – это контроль за их передвижением, персональными данными и прослушка разговоров, — сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Также Филипоненко отметил, что информация, полученная с помощью данного приложения, может в дальнейшем использоваться СБУ для обвинения жителей ЛНР в сотрудничестве с Народными Республиками.

Напомним, что в зоне ответственности ЛНР работает только один официальный пункт пропуска через линию соприкосновения. При этом украинская сторона не посчитала нужным вчера заранее доложить о прекращении работы КПП. Тем временем как со стороны ЛНР пункт пропуска продолжал работу в штатном режиме.

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