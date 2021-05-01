ЛНР назвала настоящую причину прекращения работы пункта Пропуска «Станица Луганская»

Украина без предупреждения закрыла КПП со своей стороны Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

30 апреля работа пункта пропуска «Станица Луганская» приостановилась не из-за технических неполадок сервиса для прохождения самоизоляции. По информации источника Управления Народной милиции ЛНР реальной причиной прекращение работы приложения стали действия специалистов СБУ на серверах программного обеспечения «Действуй дома».

— Истинная цель установки этого приложения на телефоны граждан, пересекающих КПВВ на Донбассе – это контроль за их передвижением, персональными данными и прослушка разговоров, — сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Также Филипоненко отметил, что информация, полученная с помощью данного приложения, может в дальнейшем использоваться СБУ для обвинения жителей ЛНР в сотрудничестве с Народными Республиками.

Напомним, что в зоне ответственности ЛНР работает только один официальный пункт пропуска через линию соприкосновения. При этом украинская сторона не посчитала нужным вчера заранее доложить о прекращении работы КПП. Тем временем как со стороны ЛНР пункт пропуска продолжал работу в штатном режиме.

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