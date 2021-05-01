Репетиция Парада Победы в Донецке 3 мая: Где перекроют движение

Движение в центре Донецка перекроют из-за репетиции парада Победы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В связи репетицией Парада Победы в Донецке 3 мая с 6.00 до 13.00 некоторые дороги в центре города будут перекрыты. Движение по ним ограничат для всех видов транспортных средств, в том числе общественного. Об этом предупредили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Ограничения коснутся следующих участков дорожной сети:

ул. Артема - от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Садовый;

ул. Постышева - от пр. Садовый до пр. Театральный;

бул. Пушкина - от бул. Шевченко до пр. Комсомольский;

пр. Комсомольский - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

пр. Гринкевича - от ул. Университетская до ул. Артема;

пр. Гурова - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

пр. Театральный - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

бул. Шевченко - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев.

Водителям стоит заранее продумать альтернативный маршрут к своему месту назначения в объезд центральной части города. На дорогах, где проезд будет запрещен, будут стоять патрульные автомобили сотрудников ДПС.

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