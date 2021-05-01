ДМЗ запустил производство литейного чугуна по ГОСТу на продажу

ДМЗ запустил производство литейного чугуна. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Сегодня, 1 мая, на Донецком металлургическом заводе запустили производство литейного чугуна по ГОСТу на продажу. Плавку первых ста тонн застал Глава ДНР Денис Пушилин во время своего визита на предприятие.

— Это значимое событие для Донецкой Народной Республики, потому что данный завод – одна из важных составляющих промышленного потенциала Донбасса. Два года завод стоял. Это непозволительная роскошь для нас, — отметил Глава ДНР.

Кроме того, после длительного простоя основного технологического оборудования доменного цеха на заводе возобновили производство чушкового чугуна. По словам директора ДМЗ Геннадия Куковинеца, предприятие способно выйти на выпуск 1700 тонн железа данной марки в сутки.

В дальнейшем в процесс производства чугуна будут вовлечены другие предприятия Республики, в том числе угольные. «Уголь Донбасса» станет основным поставщиком кокса с макеевской шахты «Щегловская-Глубокая».

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