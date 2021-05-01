Накануне Пасхи украинские силовики обстреляли окраины Донецка и Горловки

Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины сегодняшним утром открыли огонь из минометов по окраинам Донецка и Горловки. В общей сложности противник выпустил 40 боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Первый обстрел был зафиксирован в 6.12 часов утра. Огонь велся с подконтрольного Киеву поселка Пески по району «Вольво-центра», который находится на северной окраине Донецка. Для обстрела боевики ВСУ использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра.

Второй обстрел представители СЦКК зафиксировали в 6.35. Под огнем оказался западный поселок Горловки Железная Балка. Известно, что боевики стреляли из района населенного пункта Новгородское. Они использовали миномет 82-го калибра.

При этом украинская сторона в Совместном центре продолжает игнорировать запросы ДНР о задействовании координационного механизма для установления режима тишины.