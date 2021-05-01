ЛНР обвинила киевских силовиков в нарушении «режима тишины» в прошедшие сутки

Обстрелам подверглись Золотое-5 и пгт Донецкий. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Вооруженные формирования Украины в Донбассе за прошедшие сутки два раза нарушили «режим тишины» в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что около полуночи начались обстрелы. Под огнем со стороны ВСУ оказались районы Золотого-5 и поселка городского типа Донецкий. Противник использовал станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 и ручные противотанковые гранатометы РПГ-7. В общей сложности было сделано девять выстрелов.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняются.

Напомним, что с осени 2014 года переговорщики по урегулированию конфликта в Донбассе больше 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Однако Вооруженные силы Украины неоднократно нарушали условия этих перемирий и это продолжается по сей день.

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