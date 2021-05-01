В ДНР увеличили размер минимальной зарплаты

Минимальный размер оплаты труда в ДНР теперь составляет 7 460 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

30 апреля депутаты Народного Совета ДНР внесли изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда» (МРОТ). Теперь минимальная зарплата в Республике составляет 7460 рублей.

— Законом ДНР «О МРОТ» и о внесении изменений в Закон ДНР «Об оплате труда» введена государственная гарантия оплаты труда. При этом МРОТ значительно ниже размера стоимостного выражения качественного и количественного состава потребительской корзины, — пояснил причину внесения поправок заместитель министра труда и социальной политики Денис Стрельченко.

Напомним, что с 1 января 2020 года минимальная зарплата в Республики составляет 6 065 рублей. Новая же редакция закона гласит, что с 1 апреля минимальный размер оплаты труда составляет 7 460 рублей. Рост МРОТ произошел на 23%.

За принятие поправок проголосовали 89 депутатов Народного Совета ДНР, присутствовавшие на заседании.

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