Майские праздники в ДНР пройдут без комендантского часа

Ограничения планируют отменить и на выходных в летний период Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Комендантский час в ДНР будет временно приостановлен на период майских праздников. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

- Поступает много вопросов о том, как мы будем работать и отдыхать в мае, на который приходится много праздников. Выходные - с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. На эти периоды отменяется комендантский час, указ скоро выйдет. Длинные каникулы мы позволить себе не можем, поэтому остальные дни - рабочие, - сообщил глава государства в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее лидер Республики озвучил планы по поэтапной отмене комендантского часа в ДНР. Сейчас он действует с 23.00 до 5.00 по всей территории Республики, в это время запрещается свободное передвижение по улице гражданских лиц и машин.

Сейчас излюбленные места отдыха жителей с наступлением ночи пустеют Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Что касается летнего периода времени. В наших планах начать все же поэтапную отмену комендантского часа - и на это лето, если не будет дополнительных препятствий. Если помните, в прошлом году у нас тоже было много планов, но ковид все смешал. Мы планируем начать с выходных, то есть комендантский час отменять на выходные - с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. По крайней мере, чтобы выходные уже были без него. Это в ближайшей перспективе, - сказал Денис Пушилин.

При этом глава государства отметил, что сейчас ситуация во многом зависит от поведения Украины.

- Потому что если будет развертывание полноценных боевых действий, будет не до отмены комендантского часа, - подчеркнул он.

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