1 и 9 мая в Донецке можно будет прокатиться на ретро - трамваях

Горожане любят прокатиться на историческом первом трамвае. ФОТО: Трамвайно - троллейбусное управление

Администрация города Донецка приглашает жителей и гостей столицы 1 мая прокатиться на двух ретро-трамваях , которые на протяжении дня будут курсировать по трамвайному маршруту №1 «ДМЗ — Железнодорожный вокзал». Время в пути - 45 минут.

В следующий раз совершить прогулку на уникальных трамваях можно будет 9 мая, в День Победы.

- Я очень люблю прокатиться на ретро - трамвае, это настоящая городская достопримечательность! - Говорит дончанка Елена Швидко - На майские праздники звучат песни военных лет, иногда слезы невозможно сдержать! Пели прямо в трамвае профессиональные артисты. И все, кто хотел, могли присоединиться. В прошлом году с нами ехал и мэр города Алексей Кулемзин.

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