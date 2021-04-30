Вблизи поселка Подлесное в Донбассе обнаружено 43 украинских танка

43 украинских танка обнаружено вблизи поселка Подлесное. Фото: Штаб ООС

В течение недели вооруженные формирования Украины разместили в Донбассе 60 единиц военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По данным оборонного ведомства, 43 украинских танка обнаружено вблизи поселка Подлесное.

- Кроме этого, обнаружены три боевые бронированные машины и два БТРа – в поселке Лоскутовка, по одному БТР в Попасной и селе Выскрива, две БМП – вблизи жилого дома в селе Орехово-Донецкое, одна бронированная разведывательно-дозорная машина - в Новотошковском. В Райгородка зафиксирован зенитно-ракетный комплекс «Оса», в селе Дмитровка – два буксируемых миномета «Сани», в Счастье – три БТР и одна БРДМ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Солдат ВСУ в Донбассе взял в заложники работницу магазина

Угрожая ножом, он требовал продать ему алкогольные напитки (подробности)