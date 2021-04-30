Солдат ВСУ в Донбассе взял в заложники работницу магазина

Скриншот с камер видеонаблюдения. Фото: УНМ ДНР

В населенном пункте Пивничное, солдат вооруженных формирований Украины взял в заложники работницу магазина. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Сержант Косташик из состава 109-го батальона 10-й огшбр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая продавщице ножом, потребовал продать ему алкогольные напитки, и получив отказа, устроил погром, - рассказывают в оборонном ведомстве Республики. - Однако, посетители магазина вызвали полицию, прибытие которой спровоцировало Косташика захватить работницу магазина в заложники.

Переговоры не увенчались успехом – пришлось брать магазин штурмом.

- В ходе которого террорист получил огнестрельные ранения грудной клетки и был задержан, - сказали в УНМ ДНР.

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