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Политика30 апреля 2021 18:46

В апреле ВСУ 80 раз применяли тяжелое вооружение в ДНР

Представительство Республики в СЦКК подсчитало нарушения со стороны Украины за прошедший месяц
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают стрелять по Республикам Донбасса (Архивное фото)

ВСУ продолжают стрелять по Республикам Донбасса (Архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В апреле 2021 года вооруженные формирования Украины 159 раз нарушили режим прекращения огня, 80 из них – с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За указанный период силами Киева было выпущено 1293 боеприпаса по территории Республики, - сказали в СЦКК.

В результате украинских обстрелов погибли два жителя, еще два получили ранения.

- Также было повреждено 22 домостроения, шесть объектов инфраструктуры и два транспортных средства, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

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