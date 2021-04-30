В апреле ВСУ 80 раз применяли тяжелое вооружение в ДНР

ВСУ продолжают стрелять по Республикам Донбасса (Архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В апреле 2021 года вооруженные формирования Украины 159 раз нарушили режим прекращения огня, 80 из них – с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- За указанный период силами Киева было выпущено 1293 боеприпаса по территории Республики, - сказали в СЦКК.
В результате украинских обстрелов погибли два жителя, еще два получили ранения.
- Также было повреждено 22 домостроения, шесть объектов инфраструктуры и два транспортных средства, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.
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