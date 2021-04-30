Утром 30 апреля украинская армия из минометов обстреляла окраину Донецка

ВСУ не прекращают стрелять по Республикам Донбасса. Фото: Штаб ООС

Утром, 30 апреля, украинские вооруженные формирования открыли огонь из минометов по поселку Старомихайловка, что на западной окраине Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрел был в 08.03. Огонь велся от подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Красногоровки. Всего было выпущено 12 мин из миномета калибром 82 миллиметра, - говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины семь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. По населенным пунктам был выпущен 91 боеприпас Под удары попали окрестности села Яковлевка под Ясиноватой, северный пригород столицы – село Веселое, западная окраина Донецка – поселок шахты «Трудовская»; поселок шахты 6/7 в Горловке, а также окрестности сел Набережное и Ленинское, расположенных на юге ДНР.

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