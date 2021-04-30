Первые полевые занятия призывников ЛНР: учились стрелять из гранатометов и стрелкового оружия

Призывники Луганской Народной Республики прошли первые полевые занятия. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Жители Республики, призванные на обучение военно-учетным специальностям в Народной милиции ЛНР, приступили к практическим занятиям по боевой, тактической и огневой подготовке, - сообщил официальный представитель НМ Республики Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что с призывниками была отработана стрельба из гранатометов и стрелкового оружия.

Осадчий напомним, что будущие защитники активно готовятся к принятию воинской присяги и участию в Параде Победы.

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