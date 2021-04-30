В ДНР присвоили звание Героя Труда полковнику МЧС Тимуру Климкову

Денис Пушилин наградил отличившихся сотрудников МЧС. Фото: официальный сайт Главы ДНР

Сегодня в Донецкой Народной Республике отмечается День пожарной охраны. Глава ДНР Денис Пушилин, в честь профессионального праздника, наградил отличившихся сотрудников МЧС.

- С 2014 года ими было ликвидировано более 55 000 пожаров, спасены жизни 1172 человек, - сказал Глава государства.

Начальнику Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики полковнику Тимуру Климкову присвоено звание Героя Труда. Об этом сообщили на официальном сайте руководителя государства.

Также Денис Владимирович ДНР наградил министра МЧС Алексея Кострубицкого и отличившихся сотрудников знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени

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