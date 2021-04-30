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Политика30 апреля 2021 19:03

За неделю армия Украины 35 раз обстреляла ДНР – применялась артиллерия

Под обстрел попали 15 населенных пунктов Республики
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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ВСУ не прекращают стрелять по Республикам Донбасса (архивное фото)

ВСУ не прекращают стрелять по Республикам Донбасса (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшую неделю вооруженные формирования Украины 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Под обстрел попали 15 населенных пунктов Республики. На донецком направлении: Старомихайловка, Александровка, Крутая Балка, Спартак, Яковлевка, и Веселое. На горловском: Озеряновка, Зайцево, Железная Балка, поселок шахты 6\7 и имени Гагарина. На мариупольском: Коминтерново, Ленинское, Саханка и Украинское.

- Противник открывал огонь, по населенным пунктам Республики используя 152, 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 и 82 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различного типа, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы, - рассказали в оборонном ведомстве ДНР.

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